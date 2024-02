List otwarty Okręgowej Izby Lekarskiej do rolników. "Lekarz musi dotrzeć do chorego!"

Prezes ORL w Szczecinie namawia protestujących rolników, by przepuszczali przez blokady również samochody pacjentów udających się do lekarzy oraz medyków.

- Wszystkie nieprzepuszczone pojazdy muszą szukać objazdów, na których przez protesty panuje wzmożony ruch. To może spowodować niemożność przybycia na czas personelu medycznego do placówek ochrony zdrowia lub pacjentów udających się na zaplanowane wizyty. Z uwagi na charakterystykę pracy poradni oraz oddziałów szpitalnych może to spowodować opóźnienia w realizacji świadczeń medycznych - tłumaczy prezes rady.