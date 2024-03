LI sesja Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego czyli ostatnie spotaknie radnych w tej kadencji

Obrady ostatniej sesji tej kadencji zdominowała dyskusja dotycząca stanowisk Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie trzech tematów: budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu, powołania Parku Narodowego Dolna Odra i dalszej działalności rafinerii w Schwedt.

Po ustaleniu treści wszystkich trzech stanowisk (radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu), Sejmik przegłosował jeszcze kilka uchwał, dotyczących m.in. przystąpienia Województwa Zachodniopomorskiego, jako partnera, do realizacji zadania pn. "Wsparcie techniczne Interreg VI-A Polska - Dania - Niemcy – Litwa - Szwecja (Południowy Bałtyk) 2021-2027", wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Politechniki Koszalińskiej, określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które w 2024 r. przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizacji przez Województwo Zachodniopomorskie projektu "Green4HEAT" czy określenia planu działań krótkoterminowych w zakresie dwutlenku siarki dla strefy aglomeracja szczecińska. Ten punkt sprowokował radnych do dyskusji - przypomnijmy, w Szczecinie ostatnio kilkakrotnie alerty ostrzegały przed zanieczyszczeniem powietrza dwutlenkiem siarki.