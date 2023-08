Lewica Razem o komunikacji miejskiej. Coraz mniej tramwajów, coraz mniej autobusów

- Co sprawia, że komunikacja przestała już być konkurencją dla samochodu - zauważa Izabela Olbratowska, radna krajowa Lewicy Razem. - Jest jedynie konkurencją dla wycieczek pieszych.

Zdaniem członków Lewicy Razem, również sposób w jaki skomunikowano Krzekowo-Bezrzecze z centrum jest niedostateczny.

- Wyklucza mieszkańców tych dzielnic i, kiedy się rozpocznie rok szkolny i akademicki, znacznie utrudni życie uczniom i studentom - podkreśla Damian Dobrucki, aktywista miejski. - Ale nie jesteśmy gołosłowni, mamy swoje propozycje zmian.

1. Co trzeci kurs (lub kurs odbywający się co 30-60 minut) autobusu linii 75 powinien odbywać się z wydłużeniem do przystanków: Modra, Krzekowo Kościół, Szeroka, Kleeberga, Reduty Ordona i dalej normalną trasą od przystanku Chłopickiego do Dworca Głównego.

2. Co trzeci kurs (lub kurs co 30-60 minut) autobusu linii 60 powinien się odbywać od Stoczni do przystanku Wincentego Pola i dalej trasą do przystanków Unii Lubelskiej, Rondo Olszewskiego, Arena Szczecin, Szafera, Modra, Krzekowo, Kościół, Szeroka i dalej normalną trasą od Łukasińskiego do Cukrowej.

3. Stworzenie tymczasowej linii tramwajowej dwukierunkowej (np. 7a) na odcinku od Turkusowej do Żołnierskiej (i odwrotnie).

Członkowie Lewicy Razem zapowiedzieli, że w przypadku jeśli miasto odrzuci ich propozycje (nie proponując żadnej alternatywy) złożą wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.