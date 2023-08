Jak dojechać na Krzekowo? "Piątka" jeździ wahadłowo

Kłopoty z dostaniem się do zachodnich dzielnic Szczecina są spowodowane budową ul. Sosabowskiego. Jednym z elementów tej inwestycji jest likwidacja pętli tramwajowej linii 5 i 7. Po zakończeniu prac, za 10 miesięcy, tramwaje nie będą tu już kończyły trasy - z ul. Żołnierskiej będą jeździć do nowej pętli przy ul. Szafera.

Ciężki sprzęt wjechał na starą pętlę w ubiegłą sobotę. Na czas remontu, z ul. Mickiewicza znikła "siódemka" (kursuje całkowicie zmienioną trasą spod Stoczni na prawobrzeże - do ul. Turkusowej. To obecnie jedna z najdłuższych tras w Szczecinie. Jej przejazd zajmuje motorniczemu prawie godzinę. Z kolei "piątka" ma niespotykane dotąd w Szczecinie zadanie: jeździ w tę i z powrotem od Krzekowa do ul. Wawrzyniaka. Na tej wyjątkowo krótkiej trasie poruszają się wyłącznie tramwaje tzw. dwukierunkowe, czyli takie, które można prowadzić bez konieczności zawracania na pętli. Na przystanku końcowym motorniczy przesiada się jedynie na tył pojazdu, gdzie ma wszystko, co potrzeba do prowadzenia tramwaju w przeciwnym kierunku.