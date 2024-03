Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości o mankamentach komunikacji miejskiej w Szczecinie

Uczestnicy spotkania zauważyli, że obecne władze miasta, zachęcają do korzystania z transportu zbiorowego, ale nie idą za tym czyny. Nie buduje się nowych tras tramwajowych.

- Zawieszona jest sprawa budowy linii przez ulicę 26 Kwietnia. Nie wiadomo, co dalej z trasą tramwajową przez ulicę Mieszka I do Ronda Uniwersyteckiego. Co dalej z trasą tramwajową do granic Mierzyna? Ponadto pasażerom brakuje dobrze skomunikowanej siatki połączeń. Brakuje też polityki informacyjnej. Przykład? Tramwaj linii numer 1 kursuje obecnie z Potulickiej do osiedla Zawadzkiego, a dużo mieszkańców Szczecina w dalszym ciągu myśli, że linia kursuje na Głębokie - wymienia Rafał Niburski.