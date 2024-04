Kampania PiS w Zachodniopomorskiem na finiszu. Czas na podsumowanie, a w nim dewastacje, żart i apel do wyborców

Zdaniem polityków PiS była to kampania merytoryczna, polegała głównie na rozmowach z mieszkańcami. Na spotkaniu przypomnieli założenia programu dla województwa zachodniopomorskiego. To bezpłatne przejazdy pociągami regionalnymi dla dzieci i młodzieży do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, program wsparcia dla klubów sportowych występujących na poziomie centralnym w niższych klasach rozgrywkowych, wprowadzenie budżetu obywatelskiego dla województwa zachodniopomorskiego, wzrost wynagrodzeń w instytucjach podległych marszałkowi województwa do poziomu wynagrodzeń pracowników urzędu marszałkowskiego.

- To są konkretne postulaty, konkretne rzeczy do zrobienia. My nie będziemy jak pan marszałek Geblewicz przedstawiać jakiś 6 punktów, z których nie wiadomo co wynika, nie wiadomo, o co w nich tak naprawdę chodzi. Można było usłyszeć, że ich rozwinięcie nastąpi później. Tylko pytanie brzmi: kiedy później dla pana marszałka Geblewicza? Bo za chwilę kończy się kampania wyborcza - skwitował Rafał Niburski, kandydujący do sejmiku.