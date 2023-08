Pętla tramwajowa na Krzekowie przeszła do historii. Została zburzona [ZDJĘCIA]

Do tej pory na pętli tramwajowej przy ul. Żołnierskiej w Szczecinie kończyły bieg dwie linie, nr 5 i 7 (zatrzymywały się tam również autobusy). To się jednak zmieni. Za dziesięć miesięcy, czyli po zakończeniu prac w tym rejonie, tramwaje z ul. Żołnierskiej kursować będą dalej, aż do nowej pętli znajdującej się na osiedlu Zawadzkiego.

- W miejscu starej pętli będzie biegła droga i torowisko - tłumaczy Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.