Żegnamy pętlę "Krzekowo". Wiemy, co w tym miejscu powstanie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Jak podaje profil "Tramwaje Szczecińskie w podróży" po zlikwidowaniu pętli „Krzekowo”, wybudowany zostanie trójkąt manewrowy, częściowo w obrębie jej dawnego torowiska. Kolejny trójkąt powstanie na skrzyżowaniu ulic Żołnierskiej i Klonowica.

Przypomnijmy, że w ramach I etapu rozbudowy Szafera dociągnięto już tory do wysokości skrzyżowania z ulicą Modrą i Szafera. Do wybudowania zostaje ok. 600-metrowy odcinek z jezdnią do połączenia z istniejącym torowiskiem w ciągu Żołnierskiej. Na skrzyżowaniu Szafera z Żołnierską powstanie pełen węzeł rozjazdowy z krótkim wyprowadzeniem torów w kierunku Sosabowskiego. To pozwoli na przedłużenie torowiska przez Sosabowskiego, Taczaka aż do 26 Kwietnia i Krzywoustego. Jednak to odległa przyszłość.