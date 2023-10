Kulturalny weekend w Szczecinie. Sprawdziliśmy najciekawsze wydarzenia

Sprawdź co dzieje się w weekend w Szczecinie>>>

To weekend pełen wydarzeń artystycznych, od spektakli po koncerty i Festiwal Młodych Talentów.

"Król potworów" - Teatr Współczesny w Szczecinie Czy można mówić o końcu świata na wesoło i z dystansem? Inspirowany monster movies oraz literaturą science fiction spektakl w reżyserii Marcina Libera na podstawie scenariusza Michała Kmiecika w nieszablonowy sposób porusza temat nadchodzącej katastrofy i jej konsekwencji.

6 października, godz. 17.00, 7, 8 października, godz. 17.00 "Iwona księżniczka Burgunda" Teatr Polski w Szczecinie "Iwona księżniczka Burgunda" to dramat Witolda Gombrowicza, który został opublikowany w 1938 w miesięczniku „Skamander”. Dwadzieścia lat później ukazał się w wydaniu książkowym. W pierwodruku, w "Uwagach o grze i reżyserii", autor zalecał "jak najsilniej uwydatnić, co następuje: 1. Wszystkie elementy groteski i humoru neutralizujące przykrą osnowę sztuki, nie zatracając jednak trzeźwości i naturalności w psychologii osób i w całej akcji. 2. Nonszalancję i swobodę tekstu. Sztuka nie powinna być grana zanadto na serio. 3. Pełną świadomość osób działających. Bohaterowie sztuki są ludźmi zupełnie normalnymi, a tylko znajdującymi się w anormalnej sytuacji".

6 października, godz. 19, 7 i 8 października, godz. 16

"Mayday - 1000 przedstawienie" Teatr Polski w Szczecinie Na scenie Teatru Polskiego grana od 24 lat. Komedia zostanie zaprezentowana 7 października po raz – uwaga, uwaga! – 1000, co jest ewenementem pośród nie tylko polskich teatrów. Wielu widzów było na spektaklu nawet po kilkanaście razy, a jeden z rekordzistów obejrzał przedstawienie Teatru Polskiego aż 32 razy. „Mayday” to historia pechowego taksówkarza-bigamisty, którego szczęśliwe życie u boku dwóch kobiet przerywa niespodziewany wypadek. Następujące po nim lawinowo dziwne zbiegi okoliczności, omyłkowo zrozumiane przez bohaterów wypowiedzi i błędnie zinterpretowane przez nich wydarzenia doprowadzają do absurdalnego zawikłania sytuacji.

7 października, godz. 19.00, 8 października, godz. 19.00

"Carmen" Opera na Zamku w Szczecinie Arcydzieło światowego repertuaru operowego – brawurowa hiszpańska ekspresja, poruszająca do głębi historia miłosna i genialna, rozpoznawalna przez wszystkich muzyka. Carmen – chyba nie ma na świecie opery, która budziłaby więcej skojarzeń, której echo słyszał każdy, przynajmniej w kręgu kultury europejskiej.

7 października, godz. 19:00, 8 października, godz. 18:00

"Tyran w pełni" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Używając różnego rodzaju lalek i obiektów do animacji, aktor zgłębia psychologię kilku wybranych bohaterów dramatu „Kaligula” Alberta Camusa. Centralną postacią jest tytułowy Tyran i to jego rozważania o władzy, wolności, szczęściu, stanowią oś dramaturgiczną spektaklu. Kaligulę, w tym ujęciu, widzimy jako monarchę tragicznego, rozdartego pomiędzy umysłem i sercem oraz pragnieniem wolności a spętaniem spowodowanym własnym okrucieństwem.

6 października, godz. 19.00 "Przebieranki" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie „Przebieranki” to spektakl najnajowy, inicjacyjny, w którym nie należy spodziewać się bajki z morałem. To zaproszenie małego widza do odkrywania własnego ciała oraz do odkrywania rzeczy, ubrań, które na różne części ciała można zakładać.

Czy skarpetki możemy założyć na nos a majtki na głowę? Czy sweter może gryźć? Czy buty stukają? I czy korale są twarde?

Na te i inne pytania mały widz znajdzie odpowiedź poprzez aktywne uczestnictwo w spektaklu.

7 października, godz. 14.30

"Kolory" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Interaktywny spektakl „Kolory” jest inspirowany książką „Czarna książka kolorów” Meneny Cottin i Rosany Farii oraz wypowiedziami niewidomych dzieci na temat barw. To nie tylko magiczna przeprawa przez świat odczuwany różnymi zmysłami, ale także okazja do rozmowy na temat piękna różnorodności. Spektakl przeznaczony jest dla każdego młodego widza, który chce się zanurzyć w świat zmysłów.

7 października, godz. 16.00, 8 października, godz. 11.00

Festiwal Euromusicdrama - Teatr Kameralny w Szczecinie 6 października, godz. 21:00 - „Wielka Improwizacja”

7 października, godz.17:00 - „Legenda o Artie Shaw” Patrycja Fessard

8 października, godz.12:00 - Koncert młodych wirtuozów

8 października, godz.18:00 - Bogusław Schaefer „Audiencja 2” - Mikołaj Grabowski "Burmistrz" Teatr Piwnica przy Krypcie „Burmistrz” Teatru Piwnica przy Krypcie to pełen anegdot i przebojów monodram w wykonaniu znakomitego Adama Dzieciniaka na podstawie tekstu Tomasza Jachimka, artysty kabaretowego, konferansjera, publicysty i tekściarza. Reżyserem jest Waldemar Patlewicz, którego widzowie zamkowego teatru znają już z cenionego (kilkanaście lat na afiszu) spektaklu „Kolega Mela Gibsona”.

7 października, godz. 17:00

GÓRECKI | BACH | Pianohooligan Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie W złotej sali z utworami m.in. Jana Sebastiana Bacha (1685-1750) i Henryka Mikołaja Góreckiego (1933-2010) zmierzy się wyjątkowy pianista – Piotr Orzechowski. Znany pod pseudonimem Pianohooligan, od lat podbija serca publiczności na całym świecie i to zarówno miłośników jazzu, jak i twardej klasyki.

6 października, godz. 19:00 "Delicja" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie „Delicja” to rozśpiewana, pełna humoru i zawrotnej akcji sztuka, która na szczecińskie sceny przemyca włoskiego ducha, manifestującego pochwałę niezmierzonej fantazji. To opowieść o tym, że perfekcja nie jest drogą do szczęścia, a wszystkie emocje, nawet te pozornie niepożądane, są ważne, potrzebne i warto dawać im upust.

8 października, godz. 17.00 Koncert Black Medow w Piwnicy Kany 6 października (piątek) o godz. 20.30 w Piwnicy Kany będzie koncert szczecińskiej kapeli Black Meadow. Wstęp wolny.

Black Meadow – szczeciński zespół, w którym cięższy rock zanurzony jest w metalowym brzmieniu i doprawiony progresywnymi elementami, a nawet odrobiną funka. Dużo melodii, dużo przesteru i jeszcze więcej energii – tego możecie się spodziewać po występie tej czwórki dżentelmenów.

The Cuts w Piwnicy Kany Zespół THE CUTS rozpoczyna właśnie kolejną, choć pierwszą od 7 lat, trasę koncertową. Zespół zagra już w sobotę (7 października) o godz. 20.00 w Piwnicy Kany. Nowoczesne brzmienia syntezatorów połączone z vintage’owym, gitarowym graniem i magnetycznym głosem wokalisty. A do tego niebanalne teksty, wpadające w ucho melodie i sceniczna energia. Ballady Leonarda Cohena w wykonaniu Piotra Winnickiego Ballady Leonarda Cohena w wykonaniu Piotra Winnickiego to doskonała uczta dla ducha na jesienny wieczór. Muzyk wystąpi na scenie Piwnicy Kany już w niedzielę (8 października) o godz. 18.00. Na pewno każdy zna "Słynny niebieski prochowiec" czy "Hallelujah". Tym razem będzie można posłuchać tych piosenek (i wielu innych) na żywo, w wykonaniu Piotra Winnickiego, w polskim tłumaczeniu (głównie Macieja Zembatego). Od jazzu do ambientu

Dwie premiery na jednym koncercie. W piątek w winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej będzie można zobaczyć dwa koncerty. Ślina i Młyn zagrają po raz pierwszy w Szczecinie. Matylda Gerber to postać u nas dobrze znana, gdyż grała na Jagiellońskiej z formacją Sneaky Jesus (dwukrotnie!). W tzw. międzyczasie wybrana została "Nową Nadzieją" polskiego jazzu w corocznym plebiscycie Jazz Top organizowanym przez magazyn Jazz Forum, a z grupą Sneaky Jesus wydała nowy album. Ukazała się też jej książka pod tytułem "Intuicja. Młyn to trio, które czerpie inspiracje zarówno z muzyki elektronicznej jak i m.in jazzu i ambientu. Na dyskografię składają się albumy Reklama (2018) w Dym Records oraz Folwark (2021) wydany przez Gusstaff Records. Na swoim koncie mają występy na: Avant Art Festival we Wrocławiu, Dym Festival, Borderline Festival oraz liczne koncerty klubowe.

Koncert 6 października przy ul. Jagiellońskiej 86 o godz. 20.

Festiwal Młodych Talentów 2023 Festiwal rozpocznie się przesłuchaniami konkursowymi, które odbędą się 6 października 2023 r. w Szczecinie. Weźmie w nich udział 10 wykonawców. Zwycięzcę poznamy dzień później, 7 października, podczas koncertu finałowego. Przez dwa dni spotkamy się w szczecińskim Kosmosie (al. Wojska Polskiego 8). Dwa nadzwyczajne koncerty Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie W najbliższą sobotę, 7 października, o godz. 12:00 w Bazylice Mniejszej pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie prapremierowo wybrzmi dzieło Jacka Sykulskiego Mater Ecclesiae – Regina Pacis (Matka Kościoła – Królowa Pokoju). Poprzez prawykonanie czteroczęściowej kantaty Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie uczci dwa jubileusze: 20-lecia swojego istnienia oraz jubileuszową, piątą, rocznicę wydarzenia historycznego, jaką dla naszego regionu była Uroczysta Koronacja Obrazu Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski.

Ogólnopolski Dzień Gier Planszowych. Impreza w Tczewie