Już w piątek startuje szczeciński Oktoberfest w Alei Kwiatowej

Na odwiedzających będzie czekać łącznie 20 stoisk w tym 17 browarów, hurtownia oraz dwa z propozycją innych alkoholi niż piwo. Rzemieślnicze, smakowe, delikatne, z procentami, ale i też bez. Piwa warzone z różnych słodów, leżakowane w odpowiednich warunkach i przygotowywane z pasją i wielką uwagą. Nie zabraknie także dobrej kuchni i słonych przekąsek.

Oktoberfest Szczecin będzie okazją do zapoznania się ze sztuką warzenia piw, rozmów z utytułowanymi piwowarami, poznania ciekawostek nt. piwnego Szczecina w trakcie spaceru z przewodnikiem, ale przede wszystkim rozmów i spotkań z przyjaciółmi w wyjątkowej scenerii. Na scenie będą odbywały się prelekcje m.in. na temat tego, czy o piwo to faktycznie złoty trunek, a czy zawód piwowara to lekkie i przyjemne hobby?

O oprawę muzyczną zadbają szczecińskie zespoły oraz dj. W piątek na scenie Oktoberfestu Szczecin wystąpi formacja Queen Anne's Revenge wykonująca muzykę morską i celtycką. W sobotę z kolei wieczór rozpocznie Something On The Wall, szczeciński grunge'owy zespół, który z nieskrywaną pasją oddaje hołd brzmieniom lat 90. Na zakończenie dnia swoje show zaprezentuje nam Zbychu Grabowski – komik, komentator internetowy, twórca memów, który potrafi rozbawić publiczność do łez. A jego stand-upy docierają do finałów Polskiego Festiwalu Stand-upu. Dj sety będzie serwował The Deep In My Soul collective.