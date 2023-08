Ktoś igrał z życiem pasażerów kolei. Tajemniczy sygnał nadany przez radiotelefon. Intensywna noc służb Mariusz Parkitny

Adam Jastrzebowski

Ktoś igra z życiem pasażerów kolei. W nocy w naszym regionie doszło do "incydentu" który mógł zakończyć się tragicznie. Na szczęście służby zareagowały szybko. Zachodniopomorskie wydarzenia wpisują się jednak w to co na kolei dzieje się w ostatnich kilku dniach w całym kraju.