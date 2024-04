Mieszkaniec Szczecina nie otrzyma zamówionego testosteronu. KAS zatrzymała przesyłki

W przesyłce z Tajlandii znajdował się preparat o nazwie ,,Nan Bao". To 40 kapsułek, które zawierały w składzie ekstrakt z konika morskiego (Hippocampus). Preparat miał trafić do odbiorcy – mieszkańca Stargardu.

- Towar wykryliśmy za pomocą urządzenia RTG - informuje Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Nadawca zadeklarował suplementy o wartości 15 USD (ok. 60 zł).

Konik morski jest gatunkiem chronionym i jest zagrożony wyginięciem. Dlatego został objęty ochroną Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) oraz rozporządzenia Rady(WE) 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

- Tego samego dnia dokonaliśmy również rewizji przesyłki nadanej w Wielkiej Brytanii - dodaje Małgorzata Brzoza. - Ta z kolei była adresowana do odbiorcy w Szczecinie. Deklarowany towar to kosmetyki o wartości 50 funtów brytyjskich. W przesyłce zamiast kosmetyków znaleźliśmy jednak 2 opakowania testosteronu w ampułkach (razem 20 ml) oraz 10 tabletek na potencję. Wartość rynkowa ujawnionych towarów to 479 złotych.