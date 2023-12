Nielegalnie handlowali olejem i wyłudzali VAT. Służby rozbiły grupę przestępczą

Sprawa ma bardzo szeroki zasięg. Wspólnie zajęli się nią funkcjonariusze "skarbówki" i to nie tylko w Szczecinie, ale też w innych województwach, a także policjanci, Straż Graniczna, CBA, CBŚP w województwach łódzkim, śląskim i dolnośląskim.

Zawiadomienie Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie (ZUCS) o podejrzeniu fałszowania dokumentacji związanej z produkcją i obrotem olejem posmażalniczym rozpoczęło śledztwo, w którym dotychczas tymczasowo aresztowano 15 osób. Chodzi o podejrzenie fałszowania dokumentacji związanej z produkcją i obrotem olejem posmażalniczym, który następnie jest przetwarzany na surowiec do produkcji paliw. W tej chwili sprawą tą zajmuje się Prokuratura Regionalna we Wrocławiu.

Dodatkowo na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu i Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzili czynności procesowe w „wytwórni” oleju posmażalniczego w województwie łódzkim oraz w podmiocie handlującym olejami roślinnymi na Śląsku. Okazało się, że skontrolowane firmy produkowały odpad, który następnie był wykorzystywany do produkcji surowców do paliw.

- Przeprowadzili oni akcję w województwie łódzkim w wytwórni oleju posmażalniczego, ale także u producenta biokomponentów we Wrocławiu oraz na Śląsku - w siedzibie podmiotu handlującego olejami roślinnymi - dodaje Małgorzata Brzoza.

- Taka produkcja oleju posmażalniczego narusza zasady uczciwej konkurencji na rynku paliw - dodaje Małgorzata Brzoza. - Odpad w postaci posmażalniczego oleju kuchennego ma być odzyskiwany m.in. z punktów gastronomicznych i przetwarzany na biokomponent do produkcji paliw.

Dlaczego specjalnie wytwarzano olejowy odpad?

- Zabezpieczyliśmy majątek spółek o wartości 14,5 mln zł, z czego 6,8 mln zł na rachunkach bankowych - mówi Małgorzata Brzoza i od razu zaznacza, że niewiele więcej może ujawnić, bo śledztwo prowadzone przez prokuraturę we Wrocławiu jeszcze trwa. Dodaje jednak, że szacowana wartość uszczupleń w VAT to co najmniej 27 mln zł, a naczelnik ZUCS prowadzi osiem kontroli celno-skarbowych rozliczeń podatku VAT przez podmioty zaangażowane w obrót olejami roślinnymi i produkcję biokomponentu.