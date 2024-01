Nielegalne papierosy na statku w szczecińskim porcie. Skarbówka ukarała marynarzy

Tym razem funkcjonariusze Zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej znaleźli na statku „mv OCEAN SKY” pływającym pod banderą Panamy. Statek stoi w porcie szczecińskim przy nabrzeżu Huta. Funkcjonariusze KAS kontrolujący statek odkryli schowane nielegalne papierosy (bez znaków akcyzy). Papierosy ukryte były w kajucie w łóżku marynarza, a drugie w magazynku narzędziowym.

- Papierosy należały do dwóch marynarzy - obywatela Gruzji i obywatela Turcji - mówi Małgorzata Brzoza, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Gruziński marynarz posiadał 400 szt. papierosów marki Winston Blue, a turecki 1800 szt. papierosów marki Winston Blue i Parliament.

- Ci marynarze przekroczyli limity przewożonych towarów - zaznacza Małgorzata Brzoza. - Drogą morską i transportem lotniczym do krajów Unii można wwozić 200 sztuk papierosów (albo 100 sztuk cygaretek, albo 50 sztuk cygar albo 250 gram tytoniu do palenia). Z kolei drogą lądową te limity wynoszą - 40 sztuk papierosów, albo 20 sztuk cygaretek, albo 10 sztuk cygar albo 50 gr. tytoniu do palenia.