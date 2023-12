Park narodowy na Międzyodrzu coraz bliżej. Jest poparcie wszystkich samorządów

"Miedzyodrze będzie w niedalekiej przyszłości parkiem narodowym!" - ogłosili entuzjastycznie w mediach społecznościowych przedstawiciele inicjatywy powstania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Jak podkreślili, już wszystkie trzy gminy - Gryfino, Widuchowa i Kołbaskowo - zadeklarowały poparcie dla projektu. "A to samorządy i poparcie miejscowej społeczności są kluczem do sukcesu przedsięwzięcia" - napisali.

Dlaczego na Międzyodrzu powinien powstać park narodowy? Jak piszą autorzy inicjatywy na dedykowanej stronie pnddo.pl to miejsce jest "naszą europejską Amazonią". I jak opisują: "Wielka różnorodność fauny i flory, długa lista gatunków chronionych, samych ptaków jest tu ponad 200 gatunków (125 lęgowych), w tym wiele zagrożonych wyginięciem. To niemal całkowicie dzika kraina torfowisk, podmokłych łąk, plątanina kanałów, rozlewisk, a nawet jezior, w większości zupełnie niedostępna dla ludzi. Obszar o niezwykłej historii z kilkudziesięcioma zabytkowymi budowlami hydrotechnicznymi. Dla wielu wciąż nieodkryty ląd! Ta izolacja sprzyja naturalnemu bogactwu, które w tej części Europy jest czymś wyjątkowym, a przez to wymagającym ochrony".