Kto na wójta gminy Dobra? Znamy trzy nazwiska, ale to jeszcze nie wszystko

Pierwszym oficjalnie zgłoszonym kandydatem w nadchodzących wyborach samorządowych, które odbędą się prawdopodobnie 7 kwietnia, jest sołtys Bezrzecza Waldemar Kitlas. To absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, przedsiębiorca działający w branży morskiej.

- Patrzę na nadchodzące wybory i przyszłą kadencję wójta w perspektywie dziesięcioletniej. Jestem przekonany, że gdy otrzymam zaufanie mieszkańców, gmina Dobra stanie się wzorcową gminą w Polsce. Potencjał jest, tylko trzeba go wykorzystać. Największym bogactwem gminy Dobra są jej mieszkańcy, bo oni generują dochód gminy. Bez ich podatków nie byłoby samorządu - uważa Waldemar Kitlas, prezes Stowarzyszenia Dobra Platforma oraz przewodniczący struktur w kole Platformy Obywatelskiej.

Kitlas już w 2020 roku, przed planowanym referendum dotyczącym odwołania wójta Teresy Dery, był rekomendowany przez Komitet Referendalny „Dobra Wybiera” jako kandydat na wójta.

- Mamy skompletowany skład przyszłych kandydatów na radnych i jesteśmy gotowi do startu w wyborach samorządowych zarówno merytorycznie, jak i mentalnie. Od ponad 15 lat jestem przedsiębiorcą i wiem, jak trudno jest zarobić na chleb, jestem również agentem celnym i wiem, jak trudna jest praca w administracji państwowej, jestem również sołtysem w Bezrzeczu i wiem, jak działa samorząd i jak jest postrzegany przez mieszkańców. Co do pracy wójta to postrzegam ją tak, jak pracę menadżera dużej firmy, każda złotówka musi być wydana jak najefektywniej - mówi kandydat.