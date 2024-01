Kto zostanie burmistrzem Polic? Jest już trzech pewnych kandydatów

- Zbudowaliśmy bardzo silną i prężną drużynę skupioną pod nazwą Nasze Police. To osoby młode, z wielkim doświadczeniem w pracy społecznej, działacze organizacji pozarządowych i charytatywnych. Mamy już gotowy program „Piątka dla Polic”, który skierujemy do mieszkańców gminy Police - mówi Grzegorz Ufniarz.

- Nasze priorytety to poprawa infrastruktury drogowej, sprawienie, by Police znów stały się zielone, a opłaty za śmieci niższe nawet o 15 procent. Program zawiera też nasze pomysły na znaczącą poprawę sytuacji mieszkaniowej w naszej gminie, chcemy by większość decyzji, w tym te najważniejsze, podejmowane były przy współudziale i zaangażowaniu mieszkańców. Poprawimy komunikację pomiędzy gminą a mieszkańcami. Przygotujemy też prawdziwą strategię rozwoju gminy Police w perspektywie 10 lat. Mamy skompletowany skład przyszłych kandydatów na radnych i jesteśmy gotowi do startu w wyborach samorządowych.