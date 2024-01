Prezydent Szczecina założył komitet na wybory samorządowe

- Samorządowcy są daleko od ogólnopolskiej polityki. Od tej, którą znacie z mediów, od tej, która wzbudza dużo emocji. My działamy lokalnie z myślą o mieszkańcach. Zamierzamy wystawić listy we wszystkich regionach, bo to jest czas, w którym możemy połączyć siły. Zapraszamy do współpracy!” – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, wiceprzewodniczący zarządu krajowego OKS.