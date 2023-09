Kościół w szczecińskim Dąbiu będzie miał nowy dach [ZDJĘCIA]

Jak zapewniają radni, Stefania Biernat i Krzysztof Romianowski, o akceptację wniosku o dotację dla kościoła zabiegał poseł z prawobrzeża Artur Szałabawka.

- Bo to jest bardzo ważna inwestycja - tłumaczy parlamentarzysta. - Mam nadzieję, że za 2-3 lata cały dach kościoła zostanie odnowiony. To bardzo piękny kościół. Wiem, że mieszkańcy Dąbia bardzo go lubią.