Koniec przebudowy nabrzeży wokół Kanału Dębickiego w Szczecinie coraz bliżej. Wykonawca chce jednak przedłużyć termin

- Modernizacja nabrzeży poprawi dostęp do portu, szczególnie w rejonie Kanału Dębickiego — podkreśla Szczepaniuk. - A to z kolei pozwoli na obsługę największych statków.

Zakończenie budowy pola odkładu na Ostrowie Mieleńskim zaplanowane jest na koniec lipca. Ale jeszcze trzeba będzie wydobyć z dana Kanału Dębickiego około ok. 750 tys. m sześc. urobku oraz przebudować 200 metrów nabrzeży Czeskiego, oraz Słowackiego. Będzie to kontynuacja pogłębienia toru wodnego, który zaczyna się w Świnoujściu, do 12,5 metra. Do września zostanie zakończona ostatnia sekcja Nabrzeża Norweskiego, która połączy istniejące Nabrzeża Fińskie i Norweskie.