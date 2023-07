Koncerty i kabarety podczas wakacji w Teatrze Letnim w Szczecinie

30 lipca o godz. 19 na scenie pojawi się Lady Pank. Wraz z nadejściem lata Lady Pank zaprasza na koncerty pt. „Słońcem opętani”. Fani usłyszą na żywo wyjątkową selekcję największych przebojów grupy, dzięki którym wakacje 2023 staną się niezapomniane.

Na trasie „Słońcem opętani” grupa podzieli się z nami swoją energią i dostarczy niezapomnianych przeżyć, bo „kiedy się zaczyna lato”… trzeba sobie pozwolić na odrobinę wrażeń.

13 sierpnia o godz. 19 pojawi się Paweł Domagała. Na koncercie usłyszymy materiał z nowej płyty nawiązującej do „Opowieści z Narnii” C. S. Lewisa, która ukazała się 18 listopada 2022 roku. Z tej okazji artysta wyruszył w wielką trasę koncertową pt. „Narnia Tour”, na której prezentuje publiczności nowe piosenki. „Narnia” jest czwartym albumem Pawła Domagały. Krążek poprzedziły trzy single: „Łe Łe” oraz „Dzieci u dziadków” i „Po co ten krzyk”. Nowa płyta to bardzo osobista podróż, będąca rodzajem pamiętnika.