Najciekawsze wydarzenia kulturalne na nadchodzący weekend w Szczecinie. Zobacz harmonogram imprez

Dużo wydarzeń dla dzieci, sporo rozrywki na karnawał - to wszystko w ten weekend w Szczecinie.

"Godzina spokoju" Teatr Współczesny w Szczecinie 3600 sekund absolutnej ciszy, żeby posłuchać płyty, którą po długich staraniach udało mu się zdobyć. Tymczasem świat wali mu się na głowę. Koniecznie chcą z nim rozmawiać: żona, syn, kochanka, przyjaciel, a nawet sąsiad, osaczając go niewygodnymi sprawami. Czy wymarzona godzina zamieni się w prawdziwy koszmar? 19, 20, 21 stycznia, godz. 19.00, "Dobry wieczór Fogg" Teatr Mały w Szczecinie Klasyka polskiej piosenki w aktorskich interpretacjach. Zrealizowany z lekkością i poczuciem humoru spektakl nawiązuje do klimatu przedwojennych kabaretów. Bawi błyskotliwym dowcipem i piosenką z zaskakującą puentą. Po barwnym świecie piosenek i anegdot z życia artysty prowadzi nas sam Mieczysław Fogg. 19 stycznia, godz. 19.00, 20, 21 stycznia, godz. 17.00 "Piaf" Teatr Polski w Szczecinie Edith Piaf – francuska pieśniarka. Drobna, o kruchej posturze, a głosie tak mocnym i przepełnionym emocjami, że trafiał do serc ludzi na całym świecie. Sztuka Pam Gems to portret tej wybitnej artystki ukazujący ją nie tylko w świetle reflektorów, ale i za kulisami, w życiu prywatnym. Oba te światy przenikały jednak te same uczucia: nienasycenie życiem, szaleńcza tęsknota za miłością, za byciem kochaną. Przez tłumy, i przez tego jedynego… W spektaklu zabrzmi kilkanaście piosenek Piaf. Aktorom na scenie towarzyszy zespół grający muzykę na żywo. W tytułowej roli występuje Sylwia Różycka.

20, 21 stycznia, godz. 19.00, "Kolacja dla głupca" Teatr Polski w Szczecin Tytułowa kolacja dla głupca to kolacja, na którą każdy z grupy przyjaciół wyszukuje i zaprasza możliwie najgłupszego osobnika. Zabawa polega na tym, aby przez cały wieczór utrzymać w tajemnicy fakt, że stanowi on obiekt żartów, a równocześnie skłonić go do mówienia. Wygrywa ten z przyjaciół, który przyprowadzi „arcymistrza w swoim gatunku”. Jednak przypadek płata figla planom i myśliwy staje się ofiarą...

20, 21 stycznia, godz. 16.00 "Pornograf" Teatr Polski w Szczecinie Program składający się z piosenek znanego francuskiego artysty Georgesa Brassensa. Pisane przez niego teksty dotyczyły różnych tematów. Można wśród nich znaleźć zarówno nostalgiczne, z nutką zadumy, jak i skoczne, soczystym, często frywolnym językiem opisujące sprawy życia codziennego, od ulicy do alkowy. Teksty te łączy odwaga w mówieniu prawdy i nazywanie rzeczy po imieniu, przez co często odbierane są one jako prowokujące.

19, 20 stycznia, godz. 21.45 "Traviata" Opera na Zamku w Szczecinie W najbliższy weekend Opera na Zamku w Szczecinie zaprezentuje jedną z największych oper w historii – „Traviatę” G. Verdiego w reżyserii Michała Znanieckiego, pod kierownictwem muzycznym i batutą Vladimira Kiradjieva. 20 stycznia, godz. 19.00, 21 stycznia, godz. 18.00 "Robinson" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Spektakl dotyka kryzysu wieku średniego, stanowi tragikomiczną rozprawę o sile i słabościach człowieka, które wybrzmiewają w konfrontacji przemijającym życiem. Wiek średni to z założenia „połowa oczekiwanego życia na ziemi”, która jest czasem weryfikacji planów i autoanalizy własnego “Ja” pod kątem małżeństwa, pracy zawodowej, rodziny, ogólnej sytuacji życiowej. Kim jesteśmy dla świata, a kim dla bliskich? Co jest w życiu ważne? 19, 20 stycznia, godz. 19.00 "Fujka i ocean" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

Na początku nie musiała mieć żadnego planu na życie. Czas upływał jej na spokojnym dryfowaniu pośród podwodnych stworzeń. Ale pewnego dnia ocean, który nadawał jej życiu łagodny, bezpieczny rytm… wyrzucił ją na brzeg. I tu zaczyna się zupełnie inna historia. Nie można przecież tak bezczynnie leżeć! Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i… no właśnie, co?

20 stycznia, godz. 16.00, 21 stycznia, godz. 11.00 "Perfekty i Ambaras" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Sztuka „Perfekty i Ambaras” cenionej dramatopisarki Marii Wojtyszko w reżyserii Jakuba Krofty to pełna magicznych światów i nieoczywistych zwrotów akcji bajka drogi, w której wszystko jest możliwe – spotkanie wróżki, chmary niebezpiecznych mordoryjów, odkrycie Liberlandii… A może nawet polubienie przyszywanego brata? 19 stycznia, godz. 10.00 "A kuku" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Kolejna propozycja dla najnajów, czyli najmłdoszych widzów: prosty, urzekający spektakl oparty na dźwiękach, kolorach i kształtach. Wybierz się wraz z dzieckiem na poszukiwanie mamy krokodylka i odkryj najwazniejsze słowo na świecie! Wprowadzisz swoją pociechę nie tylko w świat teatru, lecz również w przestrzeń pozytywnych emocji rodzinnych.

21 stycznia, godz. 13.00, 14.00 „Do trzech razy sztuka” Teatr Kameralny w Szczecinie Niezrównany duet komiczny — Adam Dzieciniak i Michał Janicki w znakomitej reżyserii Andrzeja Zaorskiego doładują państwu akumulatory na nadchodzące jesienne dni! Autorzy dają okazję aktorom w inteligentnie napisanej sztuce prezentacji szerokiego wachlarza umiejętności zawodowych. 20 stycznia, godz. 19:30 „Apetyt na czereśnie” Teatr Kameralny w Szczecinie Perypetie małżeńskie – z cyklu polska literatura dramatyczna w Teatrze Kameralnym. Mężczyzna i Kobieta. Oboje po przejściach. Spotykają się w przedziale pociągu i skazani na wspólną podróż wspominają dobre i złe chwile swoich zakończonych związków, wcielając się w postaci z przeszłości. 19 stycznia, godz. 19:30 "Światy możliwe" Teatr Kana w Szczecinie Do stworzenia spektaklu autorzy postanowili wykorzystać sztuczną inteligencję, która stała się nieodłączną częścią samego performance'u. Metodą prób i błędów, podając kolejne informacje komputerowi wygenerowana została teatralna symulacja o nazwie "Światy możliwe".

20 stycznia, godz. 19.00, 21 stycznia, godz. 18.00 "Maja - rezolutna pszczółka" - Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie Teatralna adaptacja książki Waldemara Bonselsa „Pszczółka Maja i jej przygody” to opowieść o bystrej i ciekawej świata pszczółce. Podczas wędrówki Maja odkrywa otaczający ją niezwykły świat, a dzięki odwadze, życzliwości i determinacji poznaje nowych przyjaciół. 20, 21 stycznia, godz. 9:30 "Vivat Wiedeń" - Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie Wiedeński koncert zorganizowany i zrealizowany przez Filharmonię w Szczecinie to gwarancja najwyższej muzycznej jakości. W ten styczniowy, piątkowy wieczór usłyszą Państwo Krystiana Adama Krzeszowiaka – jednego z najwybitniejszych polskich tenorów, którego oklaskiwała publiczność najbardziej prestiżowych scen operowych i sal koncertowych świata: La Scali, Covent Garden czy Carnegie Hall. 19, 20 stycznia, godz. 19.00 Koncert pożegnalny - Free Blues Band: & Agata Malcherek

Free Blues Band: Grupa bluesowa grająca juz 40 lat muzykę pełną ekspresji, która łączy w sobie elementy rythm’n'bluesa, soul, funky i niektórych obszarów jazzu. Założona przez braci Andrzeja i Mariana Malcherków w końcu 1979 r. Na swym koncie ma tytuły laureatów z praktycznie wszystkich festiwali muzyki rockowej i bluesowej organizowanych w Polsce od 1983 r. 19 stycznia, godz. 21, Free Blues Club. „Szeherezada i Internet” - premiera spektaklu Teatru Janusza z Domu Kultury „13 Muz” „Szeherezada i Internet” to spektakl teatralno-taneczny zrealizowany przez Teatr Janusza działający w Domu Kultury „13 Muz” przy udziale zespołu tanecznego Marah Belly Dance Group ze Szkoły Tańca Milagro w Szczecinie. 19 stycznia, godz. 19, 13 Muz. Fryderyk Chopin w Willi. Dzieła wszystkie - Sławomir Wilk

Pierwszy recital chopinowski organizowany w Willi Lentza w ramach cyklu rozpocznie uroczyście Sławomir Wilk.

Rodowity szczecinianin naukę gry na fortepianie rozpoczął u Heleny Pachlowskiej, a następnym jego mistrzem był Mikołaj Szczęsny. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku (klasa fortepianu prof. Waldemara Wojtali) oraz w Royal Irish Academy of Music w Dublinie (klasa prof. Johna O’Conora). Mistrzowskie kursy pianistyczne odbył m.in. u D. Joffe, Y. Kaplinsky, V. Krainiewa, K. Kennera, W. Nosiny, J. O’Conora, E. Pobłockiej i B. Ringeissena.

20 stycznia, godz. 19, Willa Lentza. Pozostali Impro: To się okaże! vol.1.0. "To się okaże!" vol. 1.0. to niesamowity, skrzący szalonymi pomysłami wieczór improwizacji komediowej. Wieczór żywiołu śmiechu i spontanicznych wzruszeń, trzymający w napięciu publiczność i wykonawców. Wieczór, podczas którego może wydarzyć się absolutnie wszystko - ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia! 20 stycznia, godz. 19, Słowianin Sylwester Ostrowski „One Voice” - rozgrzewka Zapraszamy serdecznie na pierwszy w 2024 roku koncert z cyklu „One Voice" autorstwa Sylwestra Ostrowskiego, ogłoszonego przez festiwal Szczecin Jazz! Noworoczną „rozgrzewkę” wraz z naszym saksofonistą poprowadzą utalentowane wokalistki Karolina Błachnia, Judyta Pisarska, Ola Tocka i Nailah Vitha. 20 stycznia, godz. 20, Jazzment Klub SouLove SouLove, to tytuł koncertu o stylistyce soulowej, tzw. muzyce duszy – dlatego właśnie będzie to koncert z interakcją – mieszanką ruchu, bujania, a także muzycznego wzruszenia. Repertuar znanych i lubianych artystów muzyki soul, pozwoli powspominać to, co stare ale również zainspirować do tego, co nowe.

21 stycznia, godz. 17, DK Krzemień "Tempo" Głowa mała Tempo jest niezwykle ważnym elementem w muzyce. Bez niego żaden utwór nie zostałby wykonany w zgodzie z zamysłem kompozytora. Tempo to także element naszej codzienności. Dorośli żyją w szybkim tempie - śpieszą się do pracy, po zakupy, by odwieźć dziecko do przedszkola... Dzieci mają swoje tempo - chcą przyglądać się znalezionym na chodniku liściom i robakom. Gdy jakaś czynność pochłonie je w danym momencie, nie chcą poddawać się tempu, które wyznaczyli rodzice. 21 stycznia, godz. 10.30, Scena Antygrawitacji

