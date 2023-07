Komu przeszkadzał rozrywkowy katamaran? Atak kwasem masłowym w Dziwnowie Mariusz Parkitny

Do czasu usunięcia kwasu katamaran nie może pływać OSP Dziwnów

- Podejrzewam, że to sprawka konkurencji i domyślam się kogo - mówi właściciel popularnego katamaranu, który do soboty pływał z turystami po Odrze i wodach powiatu kamieńskiego. W weekend ktoś włamał się na statek i zniszczył go, oblewając kwasem masłowym. Sprawcy szuka policja.