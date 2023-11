Mrożące krew w żyłach sceny w tunelu. Już ponad dwa miliony kierowców przejechało pod Świną [ZDJĘCIA]

Dokładnie 22 listopada tunelem w Świnoujściu przejechał dwumilionowy kierowca. Jest to skrupulatnie liczone, a żadne auto, które wjeżdża do tunelu, nie jest anonimowe. - Jaki macie numer rejestracyjny auta? - pyta Ireneusz Markowski, który zajmuje się m.in. przygotowywaniem wniosków do policji z opisem wykroczeń kierowców w tunelu. Podajemy numer i po kilku sekundach jak na dłoni widać wszystko: zdjęcia, film, godzina wjazdu do tunelu, godzina wyjazdu.