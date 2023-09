Nie będzie Tunelu Unii Europejskiej w Świnoujściu? Zapadła decyzja

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta w Świnoujściu głosami większości rajców przepady uchwały proponujące nazwy dla tunelu pod Świną. Jedna z nich to "Tunel Unii Europejskiej" (wspierana głównie przez środowisko PO), druga to "Tunel pod Świną" (zaproponowana przez grupę mieszkańców i wspierana m.in. przed radną Lewicy Joannę Agatowską).

Czy to oznacza, że tunel pod Świną pozostanie bez nazwy? Wręcz przeciwnie. Już w dniu otwarcia tunelu prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz mówił "Głosowi", że chciałby, aby to mieszkańcy wyspiarskiego miasta w głosowaniu wybrali nazwę. Jak dodawał już później, propozycje, którymi musieli zająć się radni to - jego zdaniem - "wychodzenie przed szereg".