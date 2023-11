Cukrownia Apartamenty. Na Gumieńcach powstaje nowe osiedle [WIZUALIZACJE]

- Nasz projekt od samego początku cieszy się dużym zainteresowaniem. W budowie aktualnie mamy przeszło 400 mieszkań w tej lokalizacji, z czego klucze do 120 lokali z pierwszego etapu Cukrownia Apartamenty już pod koniec tego roku trafią do nowych właścicieli – mówi Wiesław Kulpiński, kierownik biura sprzedaży Budnex w Szczecinie – Ta część Szczecina dynamicznie się zmienia i przyciąga nowych mieszkańców. Stąd decyzja o rozpoczęciu sprzedaży trzeciego etapu inwestycji, w którym znajdują się najbardziej poszukiwane metraże. Nie bez znaczenia dla popularności naszej oferty jest też dogodne finansowanie w modelu 20/80. Daje to klientom czas na pozyskanie 80 procent środków na zakup nieruchomości do zakończenia budowy - dodaje.

Nowy budynek będzie miał kształt litery U. Znajdą się w nim 124 mieszkania o powierzchni od 33 do 79 metrów kwadratowych, z czego większość to lokale dwu i trzypokojowe. Do mieszkań na wyższych kondygnacjach przylegać będą balkony o powierzchni od 4 do 9 mkw. W ofercie znalazły się również mieszkania parterowe z przynależnymi tarasami o powierzchni nawet 32 mkw. Pod budynkiem zaprojektowano indywidualne garaże jedno i dwustanowiskowe o powierzchni od 16 do 59 mkw. Ponadto w obiekcie zaplanowano także komórki lokatorskie, oraz rowerowanie. Poza garażami na zewnątrz znajdą się ogólnodostępne miejsca postojowe przed budynkiem.

Docelowo Cukrownia Apartamenty ma się stać miejską enklawą z dala od zgiełku aglomeracji. Z myślą o mieszkańcach powstaną tu skwery z nasadzeniami, placami zabaw i miejscami do wspólnego wypoczynku. Nowe, zielone przestrzenie osiedla wzbogacone o małą architekturę będą powstawać wraz z kolejnymi etapami realizowanego projektu.