King Szczecin szykuje się do spotkań w Lidze Mistrzów

Za co warto pochwalić klub – wejściówki na LM będą w tej samej cenie, co na spotkania ligowe. Można je nabywać online, będzie też sprzedaż w kasach Netto Areny. Ważna informacja – King wprowadził system zniżek dla swoich stałych kibiców. Karnetowicze mogą zakupić bilety z 50-procentowym rabatem (ale mają na to czas do środy, godz. 15.30), a posiadacze biletów na mecz z Sokołem Łańcut lub GTK Gliwice – ten rabat mają na poziomie 25 procent (od 15.30 w środę do 15.30 w czwartek). Od czwartku rozpocznie się sprzedaż otwarta.

O zbliżających się meczach myśli też sztab, ale…

- To nie jest tak, że możemy sobie pozwolić, by skoncentrować się tylko na meczu LM. Przed nami jest mecz ligowy ze Śląskiem Wrocław i dopiero po nim będziemy myśleć o Włochach – mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga.

Mecz ze Śląskiem we Wrocławiu w niedzielę (15 października), a spotkanie z Dinami Sassari we wtorek.

- Próbowaliśmy to spotkanie przełożyć lub przenieść do Szczecina. Ale nasz obiekt jest zarezerwowany, a we Wrocławiu jest ten sam problem. Musimy się dopasować. Śląsk też ma ten sam problem, bo w poniedziałek wylatuje na wtorkowe spotkanie do Czarnogóry – tłumaczy szkoleniowiec Kinga.

Jak sztab szykuje się do spotkań LM? Sztab Kinga jest za wąski, by któryś z asystentów Miłoszewskiego skupił się na europejskich rywalach. Nikt też nie poleciał do Włoch zobaczyć przeciwnika na żywo.