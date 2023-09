Jens Gustafsson, trener Pogoni: Jedno zwycięstwo nie oznacza, że już będzie świecić słońce

Jedyna rzecz, która mogła nas uratować to było zwycięstwo. Żadne tłumaczenia po porażkach nie byłyby wysłuchane. Stąd waga tej wygranej jest duża. Nadal jesteśmy w trudnym momencie, ale lepiej wyglądamy od pewnego czasu personalnie, lepiej na treningach i to przełożyło się na ten wynik.

Kamil Kuzera, Korona Dziękuję naszym kibicom za to, że poświęcili 2 dni, by tu nas wspierać. Dziękuję Pogoni za zgodę na trening w piątek. Sam mecz – to jednak boli ten wynik. Mieliśmy okazje, swój plan, który się sprawdzał. Pogoń ma dużo jakości, a nam momentami brakowało koncentracji. Porażka boli, ale życie idzie dalej i za tydzień musimy wygrać.

Rafał Kurzawa – występ topowej klasy. Można mieć odmienne opinie o grze naszych zawodników, ja to rozumiem, ale jak ktoś wywiera taką presję na naszych zawodników – to powinien się wstydzić.

Valentin Cojocaru – bardzo solidny występ, bardzo dobra gra. Nie chodzi tylko o obrony, ale i o zachowanie, gdy był przy piłce.

Frederik Ulvestad – potrzebuje więcej czasu na wejście na jeszcze wyższą jakość, ale już teraz prezentuje się bardzo dobrze. Nie musi się adoptować do polskiej lidze. Jest dobry w obronie i ataku.

Mentalna zmiana zespołu – nie skończyłbym konferencji do godz. 20, by wytłumaczyć wszystkie elementy. Jedną z najważniejszych rzeczy było to, że graliśmy zawodnikami w dobrej formie, że obrońcy wytrzymali do 75. minuty. Nie było wielu negatywnych rzeczy, które były w poprzednich spotkaniach. Mamy podstawy do kolejnego rozwoju.