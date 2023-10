Jedyny taki terminal w Polsce. Świnoujście ma się czym chwalić [ZDJĘCIA]

Inwestycja jest kluczowa dla terminala, bo został on przystosowany do obsługi transportu intermodalnego, w tym obsługi promów o długości do 270 metrów (transport intermodalny / transport międzygałęziowy to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden środek transportu, np. pociąg, statek, samolot, ale korzystający z jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów; a więc po drodze przeładowywany jest kontener czy nadwozie, a nie sam towar - red.).