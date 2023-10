III liga piłkarska: Świt Szczecin bezlitosny w derbach. ZDJĘCIA

Dość blisko piątego zwycięstwa w lidze była Flota Świnoujście. Wyspiarze prowadzili u siebie do przerwy 2:1 z Unią Swarzędz, mimo tego, że pierwszą bramkę stracili już w 6. minucie meczu. W pierwszej połowie dla Floty strzelali Szymon Sarbinowski oraz Damian Staniszewski. Po przerwie, niestety, gole zdobywali już tylko goście, ostatecznie wygrywając 4:2.

Świt był zdecydowanym faworytem spotkania i wszystkie te przewidywania potwierdził na boisku. Już do przerwy gospodarze prowadzili 2:0. Najpierw głową po rzucie rożnym piłkę do siatki skierował Dominik Siwiński. Po 5 minutach było już 2:0. Tym razem akcję prawą stroną boiska przeprowadził Damian Ciechanowski, a wykończył ją celnym strzałem Jędrzej Kujawa. W samej końcówce spotkania wynik ustalił Gracjan Goździk, wykorzystując dogranie Łukasza Świętego.

Flota Świnoujście - Unia Swarzędz 2:4 (2:1)

Bramki: Sarbinowski (43), Staniszewski (44) - Marcinkowski (6), Soboń (47), Biegański (66), Chromiński (86).

Flota: Kusztan - Harkot, Karajew, Stasiak, Jezierski, Poźniak, Badowski, Tarasewicz (80 Peda), Krauze (40 Staniszewski), Karaman (72 Bątkowski), Sarbinowski.

Pogoń II Szczecin grała w Toruniu i mogła się chyba postarać o lepszy wynik. Gospodarze objęli prowadzenie w 9. minucie po rzucie rożnym. Portowcy próbowali przez ponad 80 minut, ale piłka nie chciała wpaść do siatki. Było kilka sytuacji spornych, w których Pogoń, mogła otrzymać rzut karny, ale ostatecznie tak się nie stało. - Słowo, które najlepiej pasuje do tego spotkania to „szkoda”. Szkoda porażki, szkoda straconych punktów - podsumowuje trener Pogoni, Paweł Cretti.