Adrian Przyborek z Pogoni Szczecin: Taka jest piłka, że czasami trzeba tej fantazji dodać do gry

Można powiedzieć, że doborem koszulki wyznaczasz sobie pewną drogę. W meczu z Ruchem postawiłeś kolejny krok w ekstraklasie, bo zdobyłeś pierwszą bramkę.

Adrian Przyborek: Coś tak przeczuwałem, że to może być szczęśliwa koszulka na ten dzień. I jest ten pierwszy gol. Cieszę się bardzo z tego, ale czekam na więcej. Obiecuję, że postaram się cały czas trzymać formę i coś jeszcze strzelić.

Ten gol po rzucie rożnym to był przypadek czy przemyślana akcja?

Piłka nie do mnie miała polecieć, ale tak się to potoczyło, że trafiła do mnie. Co mogłem innego zrobić? Po prostu oddałem strzał. Trochę szczęścia było, bo nie chciałem w ten sposób uderzyć. Ale też można powiedzieć, że szczęściu trzeba pomóc. Najważniejsze, że wpadło.

Młodzieńcza fantazja?

Pewnie. Taka jest piłka, że czasami trzeba tej fantazji dodać do gry.