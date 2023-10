Hiszpanie chcą wybudować nową fabrykę za 70 mln euro w szczecińskim porcie

Fabryka ma produkować nowej generacji morskie turbiny wiatrowe (14-16 MW) o wadze jednostkowej do 450 ton, średnicy 10 metrów i długości 50 metrów. Rynkiem docelowym będzie głównie Polska, a także inne kraje na Morzu Bałtyckim i Północnym, gdzie popyt wzrośnie w nadchodzących latach.

Przejmie na 30 lat działkę o powierzchni ponad 17 ha, gdzie chce wybudować fabrykę produkującą elementy wież wiatrowych dla morskich albo lądowych farm wiatrowych, konstrukcje fundamentów dla wież morskich albo lądowych turbin wiatrowych oraz lądowych farm wiatrowych, konstrukcje masztów lub wież metalowych. Produkowane elementy transportowane będą z wykorzystaniem m.in. drogi wodnej do powstającego właśnie w Świnoujściu portu instalacyjnego.

Windar Renovables S.A. to hiszpańska firma z branży offshore, lider w produkcji wież do turbin wiatrowych (onshore i offshore). Wczoraj podpisała z ZMPSŚ umowę dzierżawy terenów portowych położonych na Ostrowie Grabowskim w szczecińskim porcie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem fabryka rozpocznie działalność w pierwszej połowie 2026 roku. Wartość przedsięwzięcia po stronie inwestora szacowana jest na 70 mln euro.

- Możemy powiedzieć, że właśnie w tej chwili Szczecin i Świnoujście staje się polskim centrum offshorowym - podkreślił obecny przy podpisywaniu umowy Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Dodał przy tym, że produkcja komponentów dla farm wiatrowych i całego offshoru w szczecińsko-świnoujskim porcie przeznaczona będzie przede wszystkim dla polskich morskich farm wiatrowych powstających na Bałtyku.

Z kolei Krzysztof Urbaś, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście zaznaczył, że w nowej fabryce w szczecińskim porcie pracę znajdzie ponad 400 osób.

- To będzie nowoczesna fabryka - podkreślił Krzysztof Urbaś. - I będzie to kolejny krok do powstania w tym rejonie całego przemysłu związanego z offshorem.