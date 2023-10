Grupa Azoty Chemik Police rozpoczyna walkę o mistrzostwo Polski

Piąte miejsce na koniec poprzedniego sezonu to było ogromne rozczarowanie. Chemik wiosną zdobył Puchar Polski, a w ćwierćfinale ligowych rozgrywek przegrał z Budowlanymi Łódź. Końcowa lokata była najgorszym miejscem od dziesięciu lat, gdy policzanki powróciły do elity.

Nowym trenerem chemiczek został Włoch Marco Fenoglio. W CV ma spore sukcesy (wygrana Liga Mistrzyń, mistrzostwo Włoch) i choć trochę od nich minęło, to szkoleniowiec w Policach będzie miał okazję do następnych. Działacze zadbali, by robota nie była szalenie wymagająca. Wspomagać go będzie Radosław Wodziński, który tymczasowo był pierwszym trenerem wiosną, ale nie zdobył medalu. Ligę jednak zna, więc ma pomóc.

Chemik ma też nowe liderki. Za wysoką skuteczność ataku ma odpowiadać Elizabet Inneh-Varga (ostatnio grała w Korei, a jest reprezentantką Rumunii), za rozegranie Ding Xia, a za przyjęcie m.in. Monika Fedusio czy Saliha Sahin. Większość zawodniczek zespołu to reprezentantki swoich krajów, więc to też świadczy o potencjale. Pod wodzą Fenoglio Chemik musi się jednak na początku zgrać, bo reprezentacje długo grały, a Xia jeszcze walczy w Igrzyskach Azjatyckich i dołączy do drużyny jako ostatnia.