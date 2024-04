Dzień mistrzostwa. To może być ostatni sukces siatkarek Chemika Police

Powrót na szczyt kobiecej siatkówki w naszym kraju może się niestety zbiec z powolnym końcem klubu z Polic. Przynajmniej w takiej formie, w jakiej funkcjonuje obecnie. A więc z zawodniczkami z absolutnego polskiego topu, reprezentantkami Polski i cennymi nabytkami z zagranicy, z doświadczonymi zagranicznymi szkoleniowcami i sztabem zapewniającym wszystkie potrzeby sportowe. Tym bardziej warto więc dziś wybrać się do hali Netto Arena i przeżyć kolejne emocje dzięki siatkarkom Chemika.

Problem z głównym sponsorem klubu (Grupa Azoty wycofała się kilka tygodni temu z finansowania zespołu) o dziwo zadziałał na naszą drużynę mobilizująco. Siatkarki Chemika wyglądały, jakby wybierały się na najważniejszą sportową wojnę w ich życiu. Na razie policzanki jeńców nie biorą. W ćwierćfinale w dwóch meczach pokonały Energa MKS Kalisz (3:0 i 3:1), w półfinale uporały się z Grot Budowlanymi Łódź (3:0 i 3:1). Finał Tauron Ligi to również na razie jednostronny pojedynek. Chemik wygrał w Netto Arenie 3:0, a po kilku dniach na parkiecie w Rzeszowie powtórzył ten wynik. Nic więc na razie nie zapowiada, by Rysice były w stanie odwrócić losy tego pojedynku o złote medale. Nie można im jednak odbierać szans. W sezonie zasadniczym Chemik wygrał z Rysicami dwukrotnie, ale raz potrzebował do tego tie-breaka.