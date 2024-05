Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 8.05

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

powiat kołobrzeski

Leszczyn.

od 5.07 godz. 11:06 do 5.08 godz. 1:45

powiat policki

Podgrodzie 10.

8.05 od godz. 8:00 do 15:00

Pargowo cała miejscowość, koło łowieckie.

8.05 od godz. 8:00 do 16:00

Podgrodzie, ul. Podgrodzie 16, 19, 20, 23 do 23b, 23f, 31 do 36, 38, 40 do 44 parzyste, 45 do 48, 51, 52, 55, 61, 63, 67 do 73 nieparzyste, 74, 76, 80, przepompownia, przystań, dz.nr 101/12, 101/15, 101/35, 101/36, 101/62, 101/90, 101/92, 101/127, 101/141, 101/154.

9.05 od godz. 8:00 do 19:00

Police, Ofiar Stutthofu 11 do 19 nieparzyste, 25 do 29.

11.05 od godz. 8:00 do 16:00

Uniemyśl, 68b, dz.nr 435.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00