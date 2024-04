Gdzie nie będzie prądu w zachodniopomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 18.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (18.04 12:05) nie ma prądu w zachodniopomorskim?

powiat kołobrzeski

Drzonowo , Karcino 2, 3, 4A, od 5 do 10, 12, 12A, od 13 do 19, 21, 22, od 33 do 43, 43b, od 44 do 46, 46A, 47, 47a, od 48 do 50, 50 B, 51, 52, 54, 55, 227, II, 199, 52.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00

powiat sławieński

Brzeście 1, 5, 5/A, od 6 do 23, 23/a, od 24 do 26, od 28 do 35, 35/A, 36, 58, Janiewice od 113 do 118.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00

Kwasowo 58.

18.04 od godz. 8:00 do 17:00

powiat stargardzki

Stargard ulica Młyńska 36, ulica Światopełka

18.04 od godz. 7:30 do 14:30