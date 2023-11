Free Blues Club chce rozmawiać z PUM o przyszłości klubu

Właściciel Free Blues Clubu zamieścił na Facebooku link do petycji „Stop likwidacji Free Blues Club!". Pismo poparcia dla Free Blues Clubu wystosowali do rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego również szczecińscy profesorowie, wykładowcy i lekarze, którzy przez lata byli związani z tym miejscem.

- Złożyliśmy propozycję, żeby usiąść do stołu i wypracować jakieś wspólne porozumienie w tej sprawie, wspólną formułę, która by odpowiadała nam i studentom - mówi Andrzej Malcherek. - Tu trzeba wyjaśnić jedną rzecz - Free Blues Club nigdy nie był klubem studenckim. To była niezależna muzyczna jednostka, która powstała tylko po to, żeby krzewić muzykę jazzową i bluesową. Oczywiście zawiązaliśmy współpracę z PUM-em jako właścicielem budynku i zdecydowaliśmy się częściowo spełniać warunki klubu studenckiego, bo już wtedy podupadał klub studencki Trans, ale nie w ramach realizowanego przez nas programu, ale poprzez wspieranie tzw. medic party, spotkania doktorantów, spotkania lekarzy czy ratowników. Wszystkie koszty takich imprez były po naszej stronie. Studenci PUM mają także zniżki 60-70 proc. na biletowane koncerty.