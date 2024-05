Ewa Grzybowska, burmistrz Wolina: W gminie Wolin wiele jest jeszcze do zrobienia

Rozmowa z Ewą Grzybowską, burmistrzem Wolina.

To pani kolejna kadencja w Wolinie. Dlaczego chciała pani nadal rządzić gminą? W ciągu pierwszej kadencji udało nam się zrealizować większość zapowiedzi wyborczych. Dokładnie siedem na dziesięć postulatów z kampanii wyborczej zostało przez nas wykonanych. Plus masa dodatkowych inwestycji oraz zadań, o których nawet nie śniliśmy. Gmina Wolin zaczęła się zmieniać, ale nadal jest wiele do zrobienia. Mamy plan na kolejne lata, tę samą energię, ale już zdecydowanie więcej doświadczenia i rozpędu, dlatego poprosiliśmy mieszkańców o ponowne zaufanie, co zresztą mieszkańcy uczynili, a ja za to kolejny raz dziękuję. Zwyciężyła pani w pierwszej turze… Odbieram to jako wyraz zaufania i radości z tego co wspólnie się nam udało. Mieszkańcy widzą, że gmina Wolin wreszcie zaczęła się zmieniać. Dużo się buduje i dzieje. O gminie Wolin się mówi i gminę Wolin tłumnie się odwiedza. To niesamowicie cieszy, ale pracy nadal przed nami dużo. Pracujemy dalej, bo to nasze ukochane miejsce na ziemi.

Jaką gminą jest Wolin? Zawsze była miejscem pełnym historii, natury i spokoju, a teraz dodatkowo jest słynna z rozkwitu inwestycyjnego i atrakcji takich jak wieża i przystań. To fantastyczne miejsce do codziennego życia lub okresowego wypoczynku. Wielokrotnie mówiła pani, że chce pani rozwijać Wolin turystycznie, aby kłaść nacisk nie tylko na Festiwal Słowian i Wikingów, ale też zachęcić turystów do zobaczenia reszty miasta Wolin. Czy otwarcie nowej wieży widokowej już daje ten efekt? I jakie są plany na dalsze działania w tym kierunku? Tak, otwarcie wieży było punktem zwrotnym w nowoczesnej historii Wolina. Pisały i nadal piszą o nas media w całej Polsce. Dziś turyści nie przejeżdżają przez naszą gminę. Przyjeżdżają prosto do nas. Przyjeżdżają wycieczki autokarowe, właśnie po to, aby zobaczyć wieżę oraz całą gminę. Rozwijamy infrastrukturę taką jak drogi, przyłącza, równolegle realizujemy inwestycje związane z infrastrukturą turystyczną. Niebawem powstanie u nas plaża i kąpielisko i jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę pierwszych mieszkań.

Wspomniała pani, że nie udało się w poprzedniej kadencji zrealizować wszystkich obietnic. Czego konkretnie nie udało się zrobić? Nie udało się m.in. obniżyć ceny za wywóz odpadów. Przeszkodziła m.in. inflacja, no ale ten punkt nie został zrealizowany. A z jakich rzeczy z poprzedniej kadencji jest pani najbardziej dumna? Z ilości pozyskanych dofinansowań i inwestycji. Zdobyliśmy w jednej tylko kadencji aż 80 mln zł dofinansowań, dzięki czemu starczyło na wykonanie inwestycji na kwotę 120 mln zł. Liczby pokazują, że w pięć lat udało się więcej niż przez 12 lat poprzedniego burmistrza. Od czego pani zaczęła urzędowanie? I jakie są najważniejsze założenia na tę kadencję? Dokończyć rozpoczęte inwestycje i zrealizować nowe zapowiedzi programowe. Szczęśliwie zaczęłam od przyspieszenia w ramach jednego z nowych punktów programu, a więc od budownictwa mieszkaniowego. Przedstawiłam wizualizację tych mieszkań, na które uzyskaliśmy formalne pozwolenie na budowę. Prace ruszą za moment i niebawem powstanie pierwszych 19 mieszkań. Już w nowej kadencji zakończyliśmy realizację dużej inwestycji polegającej na budowie nowych i przebudowie kilkudziesięcioletnich zużytych alejek na cmentarzu komunalnym w Wolinie z zamontowaniem energooszczędnych punktów świetlnych. Już w nowej kadencji zakończyliśmy budowę drogi prowadzącej do obiektów usług medycznych, na co mieszkańcy czekali prawie 20 lat, gdzie dziś droga ta jest bezkolizyjna i z miejscami parkingowymi. Zakończyliśmy w tej nowej kadencji budowę dwóch świetlic na obszarach wiejskich w Koniewie i Kodrąbku, to ważne obiekty energooszczędne, bo z pompami ciepła i fotowoltaiką. Również w tej nowej kadencji jesteśmy na ukończeniu kolejnej ważnej inwestycji na obszarach wiejskich, a mianowicie zagospodarowania części jeziora Ostrowo w Wiejkowie, gdzie także mieszkańcy przez lata czekali na przywrócenie dawniej świetności sięgającej lat 90., miejsca plażowania. W ramach tego zadania wybudowaliśmy slip, posadowiliśmy ławeczki, stojaki na rowery, przebieralnie - generalnie miejsce rekreacyjne do plażowania nad przepięknym jeziorem. Kończymy lada moment realizację dużej inwestycji w kolejnej miejscowości Kołczewo, a jest ich prawie 50 skupionych w 30 sołectwach. To pokazuje ogrom zadań przed nami, ale i też nieporównywalnie wysokie koszty w stosunku do innych gmin, co np. związane jest z gospodarką odpadami - ich transport, nadmienię tylko ze pod względem powierzchni jesteśmy czwartą gminą w województwie zachodniopomorskim, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej. Już w nowej kadencji podpisaliśmy umowy i wyłoniliśmy wykonawców na realizację kilku ulic, z czego dwie to teren malowniczo położonej miejscowości Wisełka, oraz dwie drogi w miejscowości Kołczewo - jedna w ciągu ścieżki rowerowej.

A co z kąpieliskiem w Wolinie? To też zadanie na tę kadencję. Jest ono wpisane w Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, czyli ZIT. ZIT został utworzony w ramach powiatu kamieńskiego i skupia wszystkie gminy powiatu. Gminy będą aplikować o środki Unii Europejskiej, i to na ZIT-y będą przeznaczone środki. Oczywiście wszędzie tam, gdzie będą ogłaszane nabory, będziemy aplikować o środki, aby poprawiać i budować nową infrastrukturę w całej gminie. Oczywiście mam świadomość, że wiele jest jeszcze do zrobienia. 120 mln zł pozwoliło rozpocząć nam rewolucję inwestycyjną w gminie Wolin. Przygniatająca ilość pieniędzy pochodzi spoza naszego budżetu. Mieliśmy plan i energię, nie mieliśmy znajomości i szyldów partyjnych, a jednak się udało, choć wielu z nas kpiło. Ta kadencja pokazała, że chcieć, to móc. Wiemy, że trzeba jeszcze zrobić wiele w obszarze dróg czy sieci, a także mieszkalnictwa, które w tym roku rozpoczniemy. Wiemy, jak pozyskiwać dofinansowania i jak budować. Mamy pracowity zespół i masę pozytywnej energii. Mówiąc krótko: nie zwalniamy tempa.

