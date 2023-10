Elektrociepłownia Szczecin do remontu. Żeby nie było niespodzianek z zasoloną wodą

Pracę wstrzymała także, na krótko, szczecińska spalarnia, która pobiera wodę z Duńczycy.

- 9 października poziom tego zasolenia był tak wysoki, że skutkowało to automatycznym wyłączeniem stacji do przygotowania wody technologicznej. Kiedy jednak została ona przepłukana, ponownie podjęła pracę. Obecnie zintensyfikowane płukanie instalacji do przygotowania wody i wzmożony nadzór operatorów, pozwalają nam na normalne funkcjonowanie i kontynuowanie poboru wody z Duńczycy do celów procesowych - poinformowała Anna Folkman, rzecznik prasowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.