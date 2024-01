Awaria elektrociepłowni Pomorzany. Ciepło w mieszkaniach ma wrócić dopiero w niedzielę

- Dzisiaj rano, po wystudzeniu kotła, ekipy remontowe weszły do środka i zlokalizowały miejsce, w którym doszło do uszkodzenia - wyjaśnia Artur Michniewicz, dyrektor biura ds. ciepła PGE SA. - Okazało się, że jest rozszczelniona jedna z rur odprowadzających parę. Na szczęście mamy taką rurę. Wymienimy ten odcinek w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

Do awarii w Elektrociepłowni Pomorzany doszło w ubiegły czwartek - wiemy już, że doszło tam do rozszczelnienia instalacji wewnątrz kotła.

Szczecińska Energetyka Cieplna nie podaje, które rejony miasta są najbardziej narażone na przerwy w dostawie ciepła. Jak ustaliliśmy nawet na Pomorzanach są rejony, w których kaloryfery są od wczoraj zimne (al. Powstańców Wielkopolskich - w okolicach parku im. Józefa Dowbora-Muśnickiego) i gdzie wciąż ogrzewanie działa (ul. Budziszyńska). To oczywiście może się zmienić (pogorszyć) w miarę wystudzania sieci.

- Ale niestety są miejsca, w których już od czwartku jest zimno - przyznaje rzeczniczka SEC. - Najtrudniejsza sytuacja może zaistnieć dzisiaj (piątek) po południu, kiedy mieszkańcy wrócą z pracy do domów. Zwiększy się prawdopodobnie pobór ciepła i może go zabraknąć - w pierwszej kolejności zacznie lecieć z kranów zimna woda.

SEC przeprowadził już wyrywkowo testy na Pomorzanach, na Pogodnie i w Śródmieściu. Wyszło z nich, że jak na razie doszło do wychłodzenia niewielu mieszkań.

Danuta Misztal zapewnia, że w mieście już zostały uruchomione źródła rezerwowe, jak np. Ciepłownia Rejonowa Dąbska, Ciepłownia Rejonowa Sąsiedzka, Ciepłownia Rejonowa Marlicza czy Miejski Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

- Dostosowujemy pracę systemu ciepłowniczego oraz pozostałych źródeł ciepła tak, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze. Ale pogoda nie jest najlepsza więc miejscowych ograniczeń i całkowitych przerw w dostawach ciepła i ciepłej wody w lewobrzeżnej części Szczecina prawdopodobnie uniknąć się nie da - tłumaczy Danuta Misztal.

Z powodu awarii wszystkie miejskie żłobki w lewobrzeżnej części miasta zostały zamknięte.

- Czynna jest jedna placówka. Przy ul. Niedziałkowskiego - twierdzi Marta Kufel z Centrum Informacji Miejskiej.

Miasto zaapelowało do rodziców, by (jeśli to możliwe) dzieci pozostały w domach.

Jak się dowiedzieliśmy, w "rezerwowym" żłobku było w piątek dziewięcioro dzieci.