Awaria w elektrociepłowni Pomorzany. W domach może być zimno

- We współpracy z PGE Energia Ciepła oraz EcoGeneratorem dostosowujemy już pracę systemu ciepłowniczego oraz pozostałych źródeł ciepła tak, aby utrudnienia dla mieszkańców były jak najmniejsze. Biorąc jednak pod uwagę aktualne warunki pogodowe, nie jest możliwe, aby uniknąć miejscowych ograniczeń i całkowitych przerw w dostawach ciepła i ciepłej wody w lewobrzeżnej części Szczecina - informuje Danuta Misztal, rzeczniczka Szczecińskiej Energetyki Cieplnej.

W pierwszej kolejności ograniczenia obejmą dostawy ciepłej wody, w dalszej kolejności ogrzewanie. Stopień niedogrzania uzależniony będzie od położenia budynków względem sieci ciepłowniczej (im bliżej sieci magistralnych tym mniejsze utrudnienia), standardu technicznego budynków i stopnia termomodernizacji oraz stanu instalacji wewnętrznej (mniejsze lub większe zapotrzebowanie na ciepło).

Według informacji otrzymanych z PGE, naprawa bloku ciepłowniczego potrwa najpóźniej do 21 stycznia br. Należy jednak mieć na uwadze, że wychłodzony system ciepłowniczy do całkowitej sprawności i pełnych dostaw ciepła do wszystkich odbiorców powróci 22 stycznia.

Aktualne informacje są dostępne na stronie internetowej sec.com.pl oraz w serwisach miejskich.