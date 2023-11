Wykonawca przebudowy ulicy Kolumba podaje nowy terminarz prac. Wiemy, kiedy planuje wejść na al. Powstańców Wielkopolskich

- Powodem opóźnienia są głównie kolizje podziemne wynikające z rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, w tym mapą do celów projektowych, względem tego co zastajemy pod ziemią. Zaznaczyć należy, że ulica Kolumba nie była kompleksowo remontowana od czasu zakończenia II Wojny Światowej. Podczas robót budowlanych niemal na każdym fragmencie ulicy natrafialiśmy na przedmiotowe rozbieżności, jak również na niezidentyfikowane kolizje podziemne - odpowiada Marcin Wiśniewski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor ds. Infrastruktury Tramwajowej ZUE SA. - Każdą taką sytuację musimy analizować indywidualnie, kolizję należy odkopać, zinwentaryzować, opisać. Następnie projektanci taką kolizję rozwiązują. Skutkuje to także koniecznością zawarcia aneksu do umowy i zamówienia odpowiednich materiałów. Takich sytuacji na kontrakcie było bardzo dużo, stąd przedłużenie się prac.

"Głos" zapytał, dlaczego tak długi termin zakończenia prac.

- Termin połowy 2025 roku wynika z prostej matematyki. Na przebudowę al. Powstańców Wlkp. potrzeba co najmniej roku (wynika to, chociażby z etapowania robót tak, żeby nie zamknąć naraz całej ulicy) a ulicę Kolumba planujemy oddać do ruchu tramwajowego pod koniec trzeciego kwartału przyszłego roku. Część prac będzie się zazębiała na obu ulicach, ale będą one tak skoordynowane, żeby zawsze była możliwość obsługi mieszkańców zamieszkujących ten rejon miasta - wyjaśnia Marcin Wiśniewski.

Czy wiadomo, kiedy rozpoczną się prace na alei Powstańców Wielkopolskich?

- Na roboty w al. Powstańców Wielkopolskich planujemy „wejść” w kwietniu przyszłego roku i na początek tylko na niewielki zakres. Większe zamknięcia planowane są na okres pomiędzy majem a czerwcem - zdradza szczegóły Marcin Wiśniewski. - Dodam, że trwająca przebudowa to wspólne, kompleksowe przedsięwzięcie miasta Szczecin, spółki Tramwaje Szczecińskie, Szczecińskiej Energetyki Cieplnej oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Przy okazji bowiem przełożone i przebudowane zostaną sieci ciepłownicze i wodociągowe. Ta kompleksowa przebudowa strategicznych arterii w centrum miasta docelowo ułatwi znacząco poruszanie się po mieście oraz pozwoli na lepszą integrację ekologicznego transportu miejskiego. Zdajemy sobie sprawę, że obecne zmiany organizacji ruchu to utrudnienia dla mieszkańców i dokładamy starań, by okres prac był jak najmniej uciążliwy dla szczecinian.