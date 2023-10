Kłopoty z Elektrociepłownią Szczecin. Przestała dostarczać ciepło

Woda z Parnicy służy m. in. do chłodzenia urządzeń energetycznych.

Jak podkreśla producent ciepła, zmiana nie spowodowała wstrzymania lub ograniczenia dostępności energii cieplnej dla odbiorców.

- Prowadzone na bieżąco analizy chemiczne pobieranej wody wskazują na spadek poziomu zasolenia wody. Pozwoli to na przygotowanie EC Szczecin do ponownego dostarczania energii cieplnej dla odbiorców, co planowane jest na 12 października 2023 roku - czytamy w komunikacie.