Eksperci ze szpitala na Pomorzanach powiedzą o nowotworach ginekologicznych

Wrzesień tradycyjnie poświęcany jest idei walki z nowotworami. W przypadku kobiet – głównie piersi, ale bardzo dużo do zrobienia jest w zakresie edukacji nt. profilaktyki, diagnozowania, leczenia nowotworów ginekologicznych i kompleksowej opieki nad pacjentkami ginekologicznymi. To temat bardzo delikatny, kobiety chorujące na te nowotwory często są stygmatyzowane, historie ich chorób są mało „medialne”, a to wszystko składa się również na bardzo niską świadomość możliwości profilaktyki i leczenia tych chorób.

Chcąc przeciwdziałać niskiej świadomości leczenia tych nowotworów i pomóc pacjentkom, Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK-2 razem z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej organizuje pierwsze warsztaty dla kobiet, pacjentek onkoginekologicznych - eksperckie spotkania ginekologiczno-onkologiczne „Dbam o siebie - dbam o swoje zdrowie”. Odbędą się: 9 września (sobota) 2023, godz. 10-13, w hali widowiskowo-sportowa Netto Arena. Podczas tych spotkań pacjentki dowiedzą się jakie są metody leczenia, na ile rak jajnika, rak szyjki macicy, czy endometrium jest wyleczalny, jak i gdzie go leczyć, jaka jest jakość życia po leczeniu, jak leczenie nowotworów ginekologicznych w Polsce wygląda na tle innych krajów Europy oraz szczegóły dotyczące pierwszych warsztatów onkologicznych dla pacjentek ginekologicznych.