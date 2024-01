Dodatki spożywcze i chemia gospodarcza liderami wzrostów cen w sklepach. Ale drożyzna pomału odpuszcza Bogna Skarul

Jak wykazał raport pt. „Indeks cen w sklepach detalicznych", w grudniu 2023 roku codzienne zakupy zdrożały średnio o 5,6 proc. archiwum

Co zdrożało, co potaniało. Pod koniec ubiegłego roku ogólnie zakupy zdrożały o blisko 6 proc. rok do roku. Po raz kolejny z rzędu na szczycie drożyzny znalazły się dodatki spożywcze, które tym razem poszły w górę o ponad 15 proc. W pierwszej piątce najbardziej drożejących kategorii widać też chemię gospodarczą, artykuły dla dzieci, środki higieny osobistej, a także słodycze i desery.