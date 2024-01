Ile będzie wynosiła rata kredytu z programu "Mieszkanie na start"? Sprawdziliśmy

Kredyt oferowany w ramach programu "Mieszkanie na start" będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjny niż zwykły kredyt hipoteczny. Trudniej jest go porównać do "Bezpiecznego kredytu 2%", który funkcjonował do końca ubiegłego roku. Choć oprocentowanie w nowym programie będzie niższe, to wynik porównania byłby bardzo różny w zależności od kilku czynników:

kwoty kredytu,

rodzaju wnioskodawcy,

miasta, w którym znajdowałaby się kupowana nieruchomość,

wysokości uzyskiwanego dochodu.

Oto porównanie rat kredytu na start i zwykłego kredytu hipotecznego.

Program "Mieszkanie na start" będzie najbardziej hojny dla rodzin z przynajmniej 3 dzieci. Będzie pozwalał uzyskać kredyt bez odsetek (oprocentowanie 0%) na pierwsze 10 lat spłaty. Dopiero od 11 roku dopłaty mają się skończyć i zacznie obowiązywać standardowe oprocentowanie, uzależnione od poziomu stóp procentowych w tym okresie.