Dobra. Dali zielone światło dla zakupu hotelu. Cena? Czas pokaże

Dyskusja podczas sesji Rady Gminy Dobra nad uchwałą dotyczącą zakupu hotelu Julian w Mierzynie rozpoczęła się w czwartek od mocnego akcentu.

- Chcemy poprzeć zakup, ale nie bardzo rozumiem, że bez dialogu z radnymi - mówił Paweł Malinowski, radny, który zwrócił się bezpośrednio do ustępującej wójt, Teresy Dery. - Zaskoczyła nas pani wójt wrzutką. Znalazło się to w momencie, kiedy kończy pani kadencję. Patrzę na to z dużym niepokojem, było to robione w tajemnicy przed radymi innymi niż od pani wójt. Przy tak ważnym wydatku informacje są lakoniczne, a spodziewaliśmy się dyskusji. Odczuwam niepokój, co za tym stoi?