Defraudacja w Tramwajach Szczecińskich. Księgowa przywłaszczyła pieniądze z pracowniczej kasy

- Do czasu wyjaśnienia sprawy przez organy ściągania spółka nie będzie szerzej odnosić się do sytuacji - mówi "Głosowi" Kacper Reszczyński, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Do naszej redakcji spółka TS przysłała oświadczenie.

"Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. informuje o ujawnieniu faktu dokonywania nielegalnych wypłat środków pieniężnych z rachunku bankowego funkcjonującej w spółce Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. Prawdopodobnie doszło do tego w wyniku przestępstwa, zatem o sprawie niezwłocznie zawiadomiona została prokuratura.

Zwracamy jedynie uwagę na rolę pracodawcy w całym procesie. Realizując ustawowy obowiązek zapewnienia PKZP pomocy w prowadzeniu księgowości, pracodawca zakupił dla PKZP nowy program księgowy, a czynności związane z jego wdrażaniem doprowadziły do ujawnienia nielegalnych wypłat. Należy podkreślić, że kasy zapomogowo – pożyczkowe stanowią odrębny od pracodawcy podmiot prawny, który działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo – pożyczkowych. PKZP posiada statut i działa poprzez niezależne od pracodawcy organy: walne zebranie delegatów, zarząd i komisję rewizyjną, a kontrolę nad PKZP sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa. Rola pracodawcy sprowadza się jedynie do zapewnienia PKZP pomocy w zakresie m.in. prowadzenia rachunkowości, obsługi kasowej, dokonywania potrąceń wpisowego, wkładów członkowskich i rat pożyczek. Spółka nie posiada dostępu do rachunku bankowego PKZP, nie ma też żadnego wpływu na podejmowane przez organy PKZP decyzje czy działania.

W związku z powyższym pracodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie PKZP. Spółka nie posiada też informacji o działaniach podjętych przez organy PKZP w celu wyjaśnienia niniejszej sprawy."