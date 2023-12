Udawał policjanta i wyłudzał pieniądze. Oszust stanie przed sądem

Prokurator Rejonowy Szczecin-Niebuszewo skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzny, podejrzanego o dokonanie lub usiłowanie dokonania siedmiu przestępstw oszustwa realizowanych tzw. metodą „na policjanta”.

Działał od 24 października do 8 grudnia 2022 w Szczecinie, Poznaniu i Gorzowie Wlkp. Telefonicznie wprowadzając w błąd pokrzywdzonych i podając się za funkcjonariusza policji, przekonał sześć osób do przekazania mu pieniędzy w łącznej kwocie ponad 220 tys. zł.

- Usiłował też doprowadzić jednego z pokrzywdzonych do przekazania mu 237 tys. jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji- wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Sprawca dzwonił pod znane mu numery telefonów i podając się za policjanta nakłaniał pokrzywdzonych do wypłaty z kont bankowych i wydania mu oszczędności. Przekonywał, że pieniądze mają być zagrożone działaniami grupy przestępczej. Sprawca został zatrzymany dzięki postawie jednego z pokrzywdzonych, który o podejrzeniu oszustwa powiadomił organy ścigania i w uzgodnieniu z nimi, zamiast pieniędzy przekazał sprawcy pakunek z pociętymi gazetami. W momencie wkładania pakunku do torby został zatrzymany.

Oskarżony trafił do aresztu. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Był w przeszłości karany. Grozi mu do 10 lat więzienia.