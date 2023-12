Nietypowa galeria zdjęć na drzwiach sklepu w Pobierowie

Takie działanie może wydawać się kontrowersyjne ze względu między innymi na domniemanie niewinności czy prawo do uszanowania wizerunku. Wydaje się jednak, że kierownictwo sklepu jest zdeterminowane.

Zdjęcia z Biedronki w Pobierowie trafiły także do detektyw Małgorzaty Marczulewskiej z pytaniem czy takie działanie jest dozwolone i co może grozić sieci, za takie upublicznienie wizerunku.

- Złodzieje to plaga kurortów nadmorskich. Kradną wszystko, co wpadnie im w ręce: od czekolad, kawy, przez maszynki do golenia, a nawet pasty do zębów - dodaje Marczulewska. - Gdy saldo w kasie się nie zgadza, to kierownictwo rozdziela stratę na pracowników. Wyobrażam sobie więc, że ta sytuacja może być pewnego rodzaju aktem desperacji. Pracownicy sklepów muszą często zajmować się ogromną liczbą rzeczy jednocześnie, a to nie jest prosta sprawa, by jeszcze w tłumie klientów pilnować czy ktoś nie kradnie. Zachowanie zarządzających sklepem może jest bezprawne, ale można się zastanawiać nad jego uzasadnieniem.